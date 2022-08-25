السؤال ده مينفعش يتقال على الهوا !.. متصلة تُحرج الإعلامية دعاء فاروق عن ممارسة الحميمة بهذه الطريقة .. والاخيرة تنفعل بردة فعلها.! !

تعتبر دعاء فاروق من أشهر الوجه الاعلامية، وعملت في العديد من المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية منها قناة أقرا وقناة النهار.



وفي إحدى الحلقات تفاجأت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، بمتصلة تحاول أن تستفسرها عن العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها.

وقالت المتصلة: في العلاقة الحـميميــة بيننا بتحصل حاجات فمش عارف إذا كانت حلال والا حرام وعايزة اعرف منك.



دعاء فاروق استاءت من هذا السؤال ولم تتمالك نفسها وقالت: مش عارفة ومحبش تتقال الحاجات اللي زي دي على الهوا، ثم طلبت رأي الشيخ الذي استضافته.



من جهته قال الشيخ: رب العالمين يقول: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) فكل ما يحصل بين الزوج وزوجته حلال ما عدى أن تكون المجامعة من الخلف فهو غير جاز، وما عدى ذلك فهو حلال.