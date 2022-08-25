ميار الببلاوي تعمدت فضح الفنانة شيرين عبد الوهاب وحاولت تبرأت نفسها.. كيف فعلت ذلك؟!

أكدت الفنانة المصرية ميار الببلاوي أنها لا تعتبر النصيحة، التي وجهتها للمطربة شيرين عبدالوهاب .

على الملأ فضيحة، مشددة على أنها عانت مما مرت به المطربة المثيرة للجدل، كما أنها تشعر بأنها ترى فيها شقيقتها، التي نصحتها، متمنية أن تعمل بما قالته لها.

وشددت في تصريحات صحفية على أنها لا ترغب في إثارة الجدل أو السعي نحو الترند، كما اتهمها البعض، لأنها لا مصلحة لها في ذلك سوى أن تصل رسالتها إلى شيرين، مبينة أنها لم تتحدث في شأن شخصي عبر برنامجها كي يهاجمها أحد.

ميار أوضحت أيضاً أنها لا تهمها انتقادات أحد، فلكل شخص وجهة نظره الخاصة، مشيرة إلى أنها ترى شيرين سيدة مسلمة تحتاج إلى دعم من حولها، فلربما كانت الكلمات التي قالتها تعينها على ما تمر به.

ووجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة للنجمة شيرين عبد الوهاب، طالبتها فيها بتخطي أزماتها من أجل بناتها وجمهورها.

وطالبت ميار الببلاوي، مواطنتها شيرين عبد الوهاب بالانتباه لنفسها خاصة أنها تعد مثلاً أعلى لبناتها، قائلة: "أنا شفت الفنانة الكبيرة النجمة شيرين عبد الوهاب وهي طالعة تتكرم من كام يوم، وشفت الفستان اللي هي لابساه والوزن اللي وصلت له".

وتابعت: "شيرين فوقي لنفسك وولادك، الدنيا مش بتقف على حد اسأليني أنا، كلنا اتصدمنا واتطلقنا وفشلنا، وأنت مش ملك نفسك أنت ملك جمهورك بفنك، وقبل ما تكوني ملك جمهورك أنت مثل أعلى لبناتك".

ولفتت ميار الببلاوي أنها تعلم أن شيرين عبد الوهاب كانت تحب بشدة لكنها في النهاية يجب أن تثبت وجودها من جديد، قائلة: "أنا عارفة إن حبك كان جامد والعلاقة كانت حلوة، قومي اقفي وأثبتي وجودك، والبسي أحلى حاجة، وارجعي تاني ضبطي وزنك".

وأضافت ميار الببلاوي أن حالة شيرين عبد الوهاب النفسية يتؤثر بالضرورة على بناتها مستقبلاً في علاقاتهم بأزواجهن، قائلة: "أرجوكي بناتك كده يا إما هيبقوا عبيد لأزواجهم يا إما مش هيدخلوا في أي علاقة، وإحنا منتظرين شيرين اللي بنحبها، الجدعة المصرية الأصيلة، تاخد الخبطة وتقف تاني بـ 100 راجل".

وتابعت: "مينفعش بنتك تشوفك كده منهارة بالطريقة دي، عايزة تبعتي لها رسالة إنك اتدمرتي؟ مينفعش تقوليلها كده أو انتي من بعده زهدتي من الدنيا؟".