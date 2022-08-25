مش مليونيرة ولا نيلة.. معلومات صادمة فضحت حقيقة ملكة الجمال الجزائرية سمارة يحيى طليقة محمد أبو جبل.! !

انتشرت مؤخّراً الكثير من الأخبار عن سيرة ملكة الجمال الجزائرية سمارة يحيى طليقة حارس مرمى المنتخب المصري أبو جبل

منها ثراؤها الفاحش وحملها نعرفكم في هذه المادة بحقائق هامة عن الحسناء. ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019

- تبلغ من العمر 29 عاما

- تنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر

- حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى انجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.

- دخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

- مازالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

- تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر، كما أنخرطت فى جمعية خيرية تهتم بالرياضيين ، وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت فى مصر واهتمامها بالشان الرياضى ودعمه.

- تسعى دائما تطوير نفسها فى مجال التصوير الذى تهواه للعمل به وقت فراغها.