في ظهور نادر لها.. شقيقة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بجمالها الصارخ والجمور أجمل أختها بمليون مرة.!! (صور)

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور نادرة لشقيقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأنهالت العديد من التعليقات التي تشيد بتطابق الملامح الكبير مع شقيتها الفنانة.



وقد نشرت شيرين مسبقا مجموعة من صورحفل زفاف شقيقتها لتهنئها على الزواج، وعلقت على الصور قائلة «أول أخت كبيرة عندى اتجوزت، ربنا يسعدك ياأحلى أخت».

وظهرت شقيقة شيرين لأول مرة في بداية 2015، حيث لفتت انتباه جمهورها، وخاصة أن هناك شبه كبير بينها.



كما ظهرت شيرين مع شقيقتها في حفل زفاف الموزع الموسيقي توما، وانتشرت صورة لهما، وتكاثرت التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي حول الشبه الكبير بينهما لدرجة أن البعض تساءل إن كانتا توأم.



ولشيرين شقيق أكبر يُدعى محمد عبد الوهاب، شهير بـ”كونج”، وكان أول ظهور إعلامي له كان من خلال برنامج “المولد”، عبر فضائية “الحياة”، مارس 2013، ووصفه مقدّم البرنامج الفنان سعد الصغير، بـ”الصوت الجميل أوي”.

وطرح في الشهر التالي من نفس العام، أغنية “مابحبش حد”، من كلمات المطرب أحمد سعد، وتوزيع فيجو، وهو ما أثار التساؤلات عما إذا كان ينوي التوجّه إلى الغناء، وهو من كان وراء قرار اعتزالها في مارس 2016، بعد خلافها معه، قبل أن تتراجع عن القرار، ولشيرين شقيقة صغرى تُدعى إيمان، وهي قريبة الشبه منها.

ودائما ما تتحدث الفنانة في حواراتها عن والدتها، وفي حوار قديم لها ببرنامج “فيها إيه؟”، عبر فضائية “روتانا موسيقى”، قالت: “مامتي بتحب تتكلم إنجليزي لكن مابتعرفش، بتقول (بيتزا وهنتاكي) على الكنتاكي،

وعلى الفورسيزون (الفورسيفوز)، وعلى الجراند مول (الفاين فود)، بتسمع مثلًا مني كلمة (المود) دايمًا، ودي كلمة جديدة بالنسبة لها، في مرة حد كلمني ردت عليه وقالتله: (بلاش دلوقتي عشان المودي بتاعها مش حلو)”.