محمود المهدي يوجه لطليقته منة عرفة صفعة مؤلمة وينتقم منها بطريقة قصمت ظهرها ولم تخطر على بال أحد !!

تطورت أزمة منة عرفة ومحمود المهدي مجدداً، بعد أن قامت شركة فايسبوك (أغنى واضخم شركة في العالم) بمنح الزوج الصفحة الرسمية للزوجين التي تحتوي على جميع صورهم وجعل الفنانة تعيش في صدمة حقيقة.

وفي واقعة نادرة الحدوث بعد طلاق أي طرفين، حصل محمود المهدي على صفحة Facebook الخاصة بزوجته السابقة منة عرفة، وغير اسمها لتحمل اسم "المهدي".

وتحتوى الصفحة على فيديوهات وصور لمنة عرفة وطليقها، ويتابعها 412 ألف شخص، أصبحوا متابعين لمحمود المهدي، الذي كان يتابع صفحته 1700 شخص فقط.

يذكر أن منة عرفة أعلنت طلاقها رسميا من محمود المهدي يوم 29 يوليو الماضي، ويأتي خبر الطلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي اتمام زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.