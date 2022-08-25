هذا ما كانت تخشاه شاكيرا وحدث فعلاً.. زفاف بيكيه من صديقته الشقراء والتي تصغره بـ 12 عاما يفجر ضجة كبيرة !! أول الصور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زفاف اللاعب الاسباني الشهير بيكيه من صديقتي كلارا شيا مارتي، بعد مضي أشهر قليلة على انفصاله، من المغنية الكولومبية شاكيرا.

والتقطت الصحافة العالمية صورا لبيكيه الذي يبدو أنه يعيش لحظات رومانسية مع حبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي، بعد الزفاف، والتي كانت السبب وراء انفصاله عن شاكيرا، وهي طالبة علاقات عامة تصغره بـ12 عاما .

ولم تلقَ الصور التي تم التقاطها أثناء حضور بيكيه وكارلا حفل النجم الإسباني داني مارتن، إعجاب شاكيرا على الأرجح، حيث ذكر مصدر مقرب من المغنية الشهيرة أنها أبدت غضبها عقب انتشار الصور، بخاصة أن بينهما اتفاقاً، وهو ألَّا يظهرا علناً مع شركائهما خلال العام الأول من الانفصال.

وقالت وسائل إعلام عالمية إن الثنائي الجديد، كانا يتقابلان منذ أشهر، لاسيما أن كلارا تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة ”كوزموس“ التي يملكها بيكيه.

بالإضافة إلى أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيداً عن أنظار الصحافة والإعلام، إلا أن المقربين من اللاعب الشهير كانوا على علم بها منذ فترة.

وقال مصدر مطلع على علاقة بيكيه وكارلا إن أصدقاء بيكيه ساعدوه في التكتم على تلك العلاقة، بل أخفوا حسابات كلارا ومسحوها من وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صورها، ما يؤكد جدية العلاقة بين لاعب برشلونة والشابة.

وظهرت كلارا تشيا مارتي للمرة الأولى مع بيكيه بعد تصويرها معه دون أن يتم الكشف عن هويتها في حفلة في ستوكهولم بالسويد في يونيو الماضي.

وبالعودة إلى علاقة شاكيرا باللاعب الشهير فقد أعلن الزوجان في وقت سابق انفصالهما، بعد أن كشفت شاكيرا (45 عاما) خيانة رفيقها الأصغر سنا منها بـ10 سنوات.

وما تزال أزمة شاكيرا وبيكيه، حول حضانة الأطفال قائمة، في ظل احتمالية التوجه للقضاء للفصل في هذا الأمر.

وبعد الانفصال نشبت بينهما أزمة، إذ ترغب شاكيرا في مغادرة برشلونة، مسقط رأس بيكيه، والانتقال بصحبة طفليها إلى مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا، وهو ما يرفضه بيكيه.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، أكدت أن النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، سافرت بالفعل مع طفليها إلى كاليفورنيا لقضاء إجازة هناك رغم معارضة والدهما جيرارد بيكيه لذلك.