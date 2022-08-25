أخيراً خطيبة أحمد أبو هشيمة الحقيقية تظهر للعلن وجمالها يخطف الأنظار.. والجمهور: هذه أوكرانية أكيد؟

بعد طلاق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، عن قصة حب جديدة، يعيشها ابو هشيمة مع خطيبته الجديدة.

وحاول البعض البحث عن هوية حبيبته الجديدة، والتي تبين أنها ليست عربية وتعيش في اسطنبول، مما جعل الجمهور يحاول التعرف على هوية حبيبته الجديدة حيث رجح البعض أنها اوكرانية لأنها جميلة جداً.

وقال الاعلامي أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة، بعد طلاقه رسمياً من الفنانة المصرية ياسمين صبري، لافتاً إلى أنها فتاة شابة ليست عربية من تركيا تبلغ من العمر 29 عاماً أى أنها أصغر من زوجته السابقة ياسمين صبري، بـ4 سنوات، وتدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول بدولة تركيا.

ورفع الإعلامي اللبناني الستار عن هوية حبيبة أبو هشيمة، حيث أعلن عن أنها بعيدة كل البعد عن الفن، وتعمل في مجال التجميل، ولديها عيادة تجميلية خاصة بها في إسطنبول، مشيراً إلى أن رجل الأعمال تعرف عليها الفترة الماضية خلال أصدقاء مصريين مشتركين بينهم، وبدأ معها في علاقة عاطفية وقصة حب جديدة.

وبعد إعلان الخبر من قبل الإعلامي اللبناني، بدأ الجمهور العربي يتواجد على صفحتها ويعلق علي صورتها الأخيرة بأنها جميلة وأحلي من ياسمين صبري، والكثير من التعليقات التي تقارن بينها وبين زوجته السابقة