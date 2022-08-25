بطلة مسلسل الاختيار.. طفح بها الكيل وفضحت فنان مصري شهير تحرش بها في الكواليس.. تفاصيل صادمة

كشفت الفنانة المصرية مايان السيد، في لقاء مع برنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عن تعرضها للتحرش من قبل زميل في الوسط الفني.

وقالت مايان السيد: "أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة وقالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي وواقعة فنان مغمور حاول التحرش بها في أول طريقي بالفن.

وأضافت مايان السيد إنها فكرت منذ فترة في اعتزال التمثيل نهائيًا، بسبب الهجوم عليها وتوجيه شتائم لها بألفاظ صعبة.

وأكدت أنها تعرضت لهجوم من جانب فريق من الجمهور، بسبب فيديو قامت بنشره على السوشيال ميديا، وجاءت تعليقات بعض الجمهور غريبة وجارحة.

وأكدت مايان السيد في حوارها أنها تواصلت مع صديق لها وتحدثت معه عن اعتزال الفن، ونصحها بعدم اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أنها لا تغضب من النقد أو الكلام العادي، ولكن من الألفاظ الخارجة والكلمات غير المقبولة.

وكان آخر أعمال مايان السيد مشاركتها بمسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض في رمضان الماضي وتجسيدها لدور «آية» ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي.