طلبوا من الفنان عادل إمام عن رأيه الصريح في مي عز الدين.. فتلون وجه الفنانة بما قاله الزعيم أمامها.!!

قالت عادل إمام في لقاء تلفزيوني سابق، مع صفاء أبو السعود أن مي ادهشته في دور وجعلته يترك كل شيء من أجل متابعتها ومنتظر مشاهدها بفارغ الصبر، حسب تعبيره.

وأضاف أن طريقة الأداء مع الحركة والشكل وعملت دور أمتعتنا كثيراً، وانا اقولها أنك امتعتينا بشكل كبير، لانها أبدعت في الدور، واعتقد أنها اضافت من عندها للدور، وأنا أهنيها.

وكانت الفنانة مي عز الدي متواجدة في نفس اللقاء، حيث ردت على الزعيم، بقولها: "انا لست متخيلة ان عادل إمام يتحدث عني بهذا الشكل وانا فخورة انه بهذه الإشادة وقدمت الشكر للفنان الكبير.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين انها تجد حنينا كل عام لتقديم مسلسل تلفزيوني، وقالت: رغم ان تصوير مسلسل درامي أمر في غاية الإرهاق.

وأضافت الضغط النفسي الذي أعيشه حتى يخرج العمل إلى النور ويحقق النجاح المرجو منه، ولكنني منذ دخلت الساحة الدرامية، اشعر بأن هناك حنينا يأخذني كل عام باتجاه التلفزيون، وبعد انتهائي من تصوير العمل، أشعر بأنني قد أبتعد لفترة عن الساحة الدرامية.

وكانت مي عز الدين على موعد خاص أثناء تصويرها أحد مسلسلاتها في وقت سابق، مع الزعيم عادل إمام عندما قام بالذهاب إلى البلاتوه لكي يطمئن عليها هي وابنه محمد.

ووصف الزعيم مي بأنها «عفريتة»، وتقول مي عن هذه الزيارة: لم أتوقع على الإطلاق أن يزورني الزعيم، لكنني فوجئت به في البلاتوه يتحدث مع فريق العمل، وعندما ذهبت لمصافحته قال لي: «أنا بحبك جدا وسعيد جدا بفيلمك «حبيبي نائما».

وقلت له: «الفيلم عجبك بجد، أنت شفته؟» وخلال فترة تواجده معي، لم أتحدث على الإطلاق، وكنت أنظر إليه فقط».