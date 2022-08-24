نجل شمس البارودي من حسن يوسف هو هذا النجم الشهير.. لن تصدق من يكون!!

"الناس الجاهلة اللي بتعترض على فكرة عودتها للفن، وارتدائها للحجاب.. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وأنا كنت بافكر في عمل فني عن حياة والدَي بقالي فترة، فكرة العمل الفني جاءتنى خلال جلسة مع العائلة وخاصة فى ملحة وجودهما وهم أحياء سيكون أكثر ثراء".

بهذه الكلمات خرج شابا وسيما مدافعاً عن شمس البارودي بعد شائعات حدثت سابقا عن عودتها للتمثيل، وكان الجميع لا يعلم أن للفنانة شمس البارودي من زوجها الفنان حسن يوسف ابن دخل عالم الفن من أوسع أبوابه.

إنه الفنان عمر حسن والذي قارن ناشطون ملامحه التي تشبه والدته المعتزلة الفنانة شمس البارودي، أكثر من والده الفنان حسن يوسف.

وخلال لقاء سابق بالفنان عمر حسن يوسف، كشف نصائحهما له عندما بدا مجال الفن.

وقال إنهما عائلة فنية طبيعية، وإن الدور المميز يشيدان به، وأن والده الفنان حسن يوسف شَدّد عليه بعدم خوفه من الكاميرا وأن يزيل الرهبة التي تفرضها الكاميرا عليه في أيّ عمل يقدم عليه. وهذا أبرز ما جاء خلال لقائه بكاميرا «سيدتي».