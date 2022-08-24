الكثير لا يدري أن هذه الفاتنة هي ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة بطل حنفي الأبهة.. أحلى من كل النجمات

قدم الفنان مجدي وهبة عددا من الأدوار الهامة طيلة مشواره الفني تجاوزت الـ100 عمل منهم حنفي الأبهة، ضربة شمس، ثرثرة فوق النيل، على من نطلق الرصاص، علي بيه مظهر والأربعين حرامي.

من ناحية أخرى احتفلت منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، بانتهاء حفيدته «بسملة»، من مرحلة دراسية في حياتها، واستعدادها لبداية جديدة، وذلك من خلال نشر مجموعة صور من حفل التخرج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووجهت الابنة الوحيدة للنجم مجدي وهبة، رسالة لابنتها بسملة في حفل تخرجها، على حسابها بـ«فيس بوك» قائلة: «بنتي وحبيبتي وصاحبتي وكل عمري، كبرتي وبقيتي أحلى عروسة في الدنيا».

وتمنّت لحفيدة الفنان مجدي وهبة التوفيق في مشوار حياتها قائلة: «ربنا يكتب لك الخير، وتحققي كل ما تتمنيه، النهاردة أحلى يوم في حياتي كلها، ربنا يفّرح قلبك ويفرحني بيكِ دائمًا ويحفظك من كل شر ويبارك فيكِ ويهديكِ ويصلح كل أحوالك».