عارضة أزياء برازيلية تفضح بيكيه وتكشف سرّه لشاكيرا.. هذا مادار بينهما بكل جرأة وبدون خجل !!

رغم نفي مصادر مقرّبة من قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اللاعب جيرارد بيكيه، أن تكون الخيانة سبب انفصال الأخير عن المغنية الشهيرة شاكيرا، إلا أن الاتهامات ما زالت تلاحقه.

فقد ادعت عارضة أزياء برازيلية بأنها تلّقت رسائل مريبة من اللاعب الشهير.

واتهمت سوزي كورتيز، جيرارد بيكيه، بإرسال رسائل إعجاب لها مع عدد كبير من لاعبي نادي برشلونة.

كذلك أضافت في تصريحات صحافية، أنها كانت صديقة لرئيس برشلونة الأسبق ساندرو روسيل، وعندما اكتشف بيكيه الأمر طلب منها رقمها ثم أرسل لها رسائل مباشرة، بعضها لم يكن لطيفاً، وفق تعبيرها.

وعندما عادتإلى البرازيل، أرسل لها رسالة مباشرة على IG، وفق قولها.

ثم سألها عن موعد عودتها إلى أوروبا، كما أعرب لها عن غيرته من تحياتها للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما أكدت أنها تحترم شاكيرا ولهذا رفضت الحديث في الماضي، ووعدتها قائلة: "سأخبرك (أي لشاكيرا) بكل ما أعرفه وما حدث لي"، وذلك وفقا لما نقله موقع "Marca".

12 عاماً وطفلان يذكر أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال في يونيو الماضي، في بيان رسمي، داعيا لاحترام الخصوصية.

وأنهى الطرفان علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.