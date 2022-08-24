بعد ضجة الطلاق.. وفاء عامر لم تعد تحتمل خلافات .. ايتن عامر وريهام حجاج !! كشفت سراً صادماً غير متوقع !!

اشتعلت المواقع الاعلامية في الايام القليلة السابقة بخبر طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها بعد سبع سنوات من الزواج، وعلى جانب آخر قامت الفنانة المصرية وفاء عامر للمرة الأولى بكلِّ جرأة الكشف عن الخلاف الدائر بين شقيقتها آيتن، والفنانة ريهام حجاج.

وخلال لقائها ببرنامج its show time، المذاع على فضائية cbc قالت الفنانة: إن الخلافات التي دارت بين شقيقتها آيتن وريهام حجاج حدثت بسبب مرتزقة.

وبيّنت: "هم ضحايا شوية مرتزقة كانوا بينقلوا الكلام بين الطرفين من أجل حدوث خلاف كبير بينهما".

وأضافت الفنانة وفاء عامر ردّاً على الأسئلة"أنها لا تحب الخلافات والمشاحنات مشددةً التأكيد "إحنا كلنا زملاء".

جدير بالإشارة أن الخلاف بين ريهام حجاج وأيتن عامر، جاء بعدما كتبت الأخيرة عبر حسابها على السوشيال ميديا، أن هناك مشكلة في عمل ما تشارك به دون الكشف عنه.

هذا وبعد أن أعلنت أيتن عامر عن رغبتها في الانسحاب من هذا العمل، من خلال مشاركتها في هاشتاج موسم الانسحاب، الذي تم تدشينه بعد إعلان الفنانين أحمد السعدني ومصطفى درويش انسحابهما من مسلسل "كله بالحب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ووقتها كانت قد دخلت ريهام حجاج على خط الأزمة، وكتبت منتقدة أيتن دون ذكر اسمها، بسبب محاولتها زيادة مساحة دورها: "عشنا وشوفنا أن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

وأثير الخلاف الذي وقع بين ريهام حجاج وأيتن عامر، أعلن الفنان أحمد فهمي، حقيقة ما حدث في كواليس مسلسل "كل ما نفترق"، موضحاً أن أيتن لم تختلف معه ولم ترغب في زيادة حجم مشاهدها على حساب دوره كما ادعت بطلة العمل ريهام حجاج.

وكانت قد ضجت المواقع الاعلامية بأنباء طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها محمد عز العرب بعد سبع سنوات من الزواج، إلا أنه لم يتم تأكيد الأمر من مصدر رسمي حتى الان.