بسبب هذه المهنة تعرض عمرو يوسف للإهانة.. لن تصدق ماذا كان يعمل قبل دخوله مجال التمثيل ؟!

أوضح عمرو يوسف في لقاء سابق مع الإعلامي داوود الشريان خلال حلقة برنامجه مع الشريان أنه عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001، وكان ينوي العيش هناك أصبح عليه أن يعمل حتى يحصل على دخل يعيش منه.

وأضاف عمرو يوسف أن أول مهنة عمل بها كانت في محل صغير، كصانع قهوة وساندوتشات، كما كان يبيع المخبوزات للزبائن مثل الباتيه والكرواسون.

وأكمل عمرو يوسف أنه بدأ في البحث عن عمل آخر بعيداً عن هذه المهنة، ليقرر العمل كسائس للسيارات، يأخذ السيارة ويركنها ويحصل في المقابل على بقشيش من زوار المكان الذي عمل فيه حيث علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه كان يهان من قبل الناس بسبب هذه المهنه.

كما أكد عمرو يوسف أن الفنان نور الشريف هو صاحب الفضل في اكتشافه، إذ منحه الفرصة الأولى في التمثيل من خلال الدور الذي منحه له في مسلسل الدالي.