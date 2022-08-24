وقوع هذا الفنان الشهير في حب فاتن حمامة تسبب في جعل عمر الشريف يضربه حتى أسقطه أرضاً.. تفاصيل جديدة تكشف لأول مرة!!

جمعت علاقة قوية بين الفنان أحمد رمزي وعمر الشريف وبين الفنانة فاتن حمامة، مثلث حب وصداقة يحيطها الكثير من الأسرار التي تكشف عنها الأيام واحدًا تلو الآخر.

دامت علاقة الصداقة بين رمزي وعمر لأكثر من 50 عامًا، بدأت في الثانوية، حيث استطاع عمر أن يقنع أحمد رمزي بدخول عالم التمثيل، ووقتها شارك الثنائي معا في فيلم "أيامنا الحلوة".

اتفق رمزي وعمر أن يتواجدا معا في كل أفلامهما، ووقتها رحبت أسرة عمر بصداقته من أحمد رمزي، حتى أن عمر الشريف قال في لقاء له إن فاتن كانت تغار عليه من أحمد رمزي.

علاقة عمر ورمزي القوية لم يعكرها إلا مساعد المخرج يوسف شاهين، عندما دس سم الشك في عقل عمر أثناء تصوير فيلم "صراع في الميناء"، وأقنعه أن رمزي يحب فاتن، وأنه يتغزل فيها من وقت لآخر.

هدف مساعد يوسف شاهين كان أن يقوم عمر الشريف بضرب أحمد رمزي في أحد مشاهد الفيلم بصورة مقنعة، وخاصة أنهما أصدقاء جدًا.

بالفعل الغيرة سيطرت على عقل عمر، وبدأ في ضرب رمزي حتى أسقطه أرضا، لدرجة أن الأخير هرب منه فزعا.

القطيعة استمرت بين النجمين لمدة 7 سنوات، ولكنها انتهت أثناء تواجدهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار، ووقتها اعتذر عمر لرمزي، وطلب منه أن يشارك فاتن في بطولة فيلم "حكاية العمر كله".