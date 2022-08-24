قلب حمّو بيكا يحترق.. ما اعترف به باكياً أوجع قلوب الملايين: مش قادر يا ناس !!

بلهجة محزنة عبر حمو بيكا، عن استيائه من القرارات التي تصدر ضده من نقابة المهن الموسيقية بشأن وقفه عن الغناء، وعدم حصوله على تصريح النقابة لمزاولة المهنة، وأيضًا عدم وقوف أصدقائه بجانبه في هذه الأزمة، مؤكدا أنه رفع العديد من القضايا ضد كل من تسبب في إيقافه.

وقال حمو بيكا، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد بيأذيني وواقف في طريقي، هو أنا علشان مدفعتش مشتغلش، طب عرفوني أنتوا عايزيني أدفع؟.

حمو بيكا: أنا رافع قضايا على كل اللي وقفوا ضدي

وأضاف حمو بيكا: يوجد قانون يدافع عن المظلومين في هذه البلد، وأنا رافع عدد من القضايا على كل اللي وقف ضدي، منها ابتزاز ورشوة، ولكن معرفش القضايا دي وصلت لفين.

وأكد حمو بيكا، أنه وقف بجانب العديد من أصدقائه داخل الوسط الفني، منذ بداية دخولهم مجال الفن، ولم يقف بجانبه أحد بل ابتعدوا عنه جميعًا ولم يتلقى أي أتصال منهم للاطمئنان عليه، قائلًا: أنا وقفت جمب ناس كتير ولكن محدش دلوقتي بيتصل يطمن عليا، منهم وأحد نصاب عالمي، أنا لو شوفتك مش عارف هعمل فيك إيه.

حمو بيكا: بطلب من المسئولين يقفوا جمبي

ووجه حمو بيكا رسالة لأحد المسئولين في الدولة، من أجل أن يقف بجانبه في القضايا التي رفعها على كل من وقف ضده، مؤكدا: أنا تعبت واتخنقت، وكل يوم بيعدي عليا بقول الحمد الله إنه عدى، أنا رافع 3 أو 4 قضايا .

ولكن معرفش وصلوا لفين في قضية فيهم وصلت للأموال العامة، أنا نفسي تقفوا جمبي، والقضية دي تيجي بسرعة، لأني مش هسيب حقي لو هموت، عايزين يعملوا مني حد صايع وبلطجي، أنا نفسي النيابة تحقق معايا، لأني معايا شهود من خارج المجال، أنا عايز أجيب حقي.

وواصل حمو بيكا: لازم حد من المسؤلين يقف جمبي، لأن الناس كلها بتحبني، وأنا عمري ما أذيت حد، يا تدخلوا يا إما هتوصلوني لحاجة مش حابب أوصلها.

واستكمل حمو بيكا: في ناس كتير جدًا شغالة بدون كارنية النقابة، وبيدفعوا فلوس ورشوة أنا عايز أعرف الناس دي شغالة إزاي، أنا لما بشتغل بدفع فلوس مش باخد منكم فلوس، أنا مش خايف منكم، أنا مش هسيب حقي لو هموت، حسبي الله ونعم الوكيل في كل وأحد وقف في أكل عيشي، أنا زي أي حد بتاع مهرجانات بيغني أشمعنا أنا اللي يحصل فيا كده.. ده امتحان من ربنا وأنا راضي ومش هسيب حقي.