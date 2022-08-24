الفنان حسين فهمي يكشف لبلبة على حقيقتها !! هذا ما لا تعرفونه عنها ويجهله الملايين !!

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الحقائق عن الفنانة الفنانة لبلبة بعد تكريمها بجائزة الهرم الذهبي، لـ إنجاز العمر، بالدورة الـ 44 بمهرجان القاهرة السينمائي.

وأشار "فهمي" إلى أن الفنانة في حقيبتها الفنية أكثر من 88 عمل فني، بجانب دورها البارز في تقليد النجوم والاستعراضات الفنية التي كانت تقدمها، معربًا عن سعادته الكبيرة بتكريمها، متمنيًا لها مستقبلًا وأيامًا مبهرة في الفترة المقبلة.

ونشر مهرجان القاهرة فيديو للفنان حسين فهمي يتحدث فيه عن تكريم لبلبة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ قال: يسعدني أن أُعلن تكريم الفنانة لبلبة بـ جائزة الهرم الذهبي، لـ إنجاز العمر، أكبر جوائز مهجران القاهرة.. لبلبة لها تاريخ كبير جدًا.. بدأت حياتها الفنية وهي 5 سنوات، في فيلم من إخراج نيازي مصطفى، وهو اللي اختارلها اسم لبلبة.

تعليق حسين فهمي على تكريم لبلبة

وتابع حسين فهمي: لبلبة لها أكثر من 88 فيلم، وكانت مشهورة بأنها بتقلد الفنانات، كانت كوميدية في هذا الإطار، وكان لها تاريخ كبير في الاستعراضات، وأيضًا الأفلام المميزة منها ليلة ساخنة، فيلم الآخر، جنة الشياطين، حصلت فيها على جوائز كتير.

وأضاف الفنان حسين فهمي: لبلبة كانت عضو لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة 2020، ولها تاريخ كبير ولم تكرم في مهرجان القاهرة من قبل.. بتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مستقبل باهر، وتاريخ مبهر.