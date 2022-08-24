هذا ما تشربه كل يوم وتفعل هذا الشيء كل ليلة.. أخيراً سر رشاقة وجمال الفنانة نوال الزغبي ظهر للعلن

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: ما عنديش أزمة مع الرجالة لكن أزمتي مع الراجل الأناني اللي بيعتبر حب وحنان المرأة حق مكتسب لا يبادله بمشاعر وعطاء متساوي.

وكشفت نوال الزغبي خلال الحلقة أنها تفكر في التمثيل قائلة: جالي عروض تمثيل كتيرة في السينما والتليفزيون أكتر مما تتصوروا، لكن أنا مكنتش عاوزة أمثل، لكن بدأت أفكر في التمثيل مؤخرا وأتمنى ألاقي فكرة أقتنع بها وتشبهنني، لأن السينما تاريخ.

في المقابل يعتبر حفاظ النجمة اللبنانية نوال الزغبي على جمالها ورشاقتها منذ بداية ظهورها الفني وحتى الآن، أمر لافت للنظر، وكشفت عن أسبابه مؤخرا.

قالت نوال الزغبي: "سر جمالي هو النوم بدري وعدم السهر مع الاهتمام بالنظام الغذائي البعيد عن الدهون وشرب المياه بكميات كبيرة"، حسب حوارها في برنامج "تربو".

وتابعت: ذلك بجانب عدم التعامل مع الأشخاص الذين يصدرون طاقة سلبية، أقطع علاقتي بهم فورا.