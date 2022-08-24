رغم بلوغها الـ 69 عاما إلا أن جورجينا ملكة جمال الكون مازالت تحافظ على جمالها الرباني وجاذبيتها الشديدة.. هكذا ظهرت وفاجأت الجميع.! !

بعد غياب طويل، ظهرت جورجينا رزق​ ملكة جمال الكون السابقة وزوجة الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ في مناسبات عامة، لكنها رافقت زوجها إلى مأدبة عشاء جمعت الأصدقاء.



واللافت أن جورجينا ما زالت تحافظ على جمالها الأخاذ رغم بلوغها 69 عاما حيث وهي من مواليد 3 يناير 1953.وارتدت ثوب اسود فوقها قميص أبيض بكمين طويلين من الشيفون واعتمدت ماكياجاً خفيفاً.

وقد عبر وليد توفيق عن سعادته بلقاء العديد من زملائه والجَمعة معهم وهم الفنانون: ​هاني شاكر​، ​ملحم زين​، ​جاد شويري​، والملحن والموزع ​جان ماري رياشي​، وغيرهم على العشاء في أحد المطاعم.



وكان توفيق قد شارك الغناء في حفل هاني شاكر الذي أقيم في بيروت وقدم معه دويتو على المسرح



