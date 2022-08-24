رغم بلوغها الـ 69 عاما إلا أن جورجينا ملكة جمال الكون مازالت تحافظ على جمالها الرباني وجاذبيتها الشديدة.. هكذا ظهرت وفاجأت الجميع.! !

بعد غياب طويل، ظهرت جورجينا رزق ملكة جمال الكون السابقة وزوجة الفنان اللبناني وليد توفيق في مناسبات عامة، لكنها رافقت زوجها إلى مأدبة عشاء جمعت الأصدقاء.
واللافت أن جورجينا ما زالت تحافظ على جمالها الأخاذ رغم بلوغها 69 عاما حيث وهي من مواليد 3 يناير 1953.وارتدت ثوب اسود فوقها قميص أبيض بكمين طويلين من الشيفون واعتمدت ماكياجاً خفيفاً.
وقد عبر وليد توفيق عن سعادته بلقاء العديد من زملائه والجَمعة معهم وهم الفنانون: هاني شاكر، ملحم زين، جاد شويري، والملحن والموزع جان ماري رياشي، وغيرهم على العشاء في أحد المطاعم.
وكان توفيق قد شارك الغناء في حفل هاني شاكر الذي أقيم في بيروت وقدم معه دويتو على المسرح