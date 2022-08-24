أما زلتم تتكرون بطل أغنية ماما زمنها جاية.. هكذا أصبح شكله مزري ومخيف بعد أن فقد شعره وتجاوز الـ 65 عاماً -صورة

كانت أغنية ماما زمنها جاية للفنان والمطرب والملحن محمد فوزي هي الحل الأمثل لتهدئة الأطفال، وهذه الأغنية ظلت موجودة حتى رغم تطور الأجيال، وبطل الأغنية طفل صغير كان يبكي في بداية الأغنية ثم تحول البكاء لضحك عندما بدأ محمد فوزي في الغناء له.

كما ظهر هذا الطفل في أحد البرامج التلفزيونية بعدما أصبح رجل كبير، حيث يبلغ عمر الأغنية الـ 65 عام وهو عمر البطل، وظهر بملامح مختلفة تمامًا فقد كان حينها طفل رضيع، ولكن الجميع تفاجئ من الشعور بأن العمر قد مر سريعًا.

الجدير بالذكر ان اسمه هاني داود ويعمل مدرب في النادي الأهلي، حيث بدأ كأحد لاعبي النادي الأهلي في صفوف الناشئين، ولديه ابنة وحيده تحدث عنها قائلا: "أمنيتي أشوف بنتي الوحيدة في وظيفة جيدة، وربنا يدينا الصحة