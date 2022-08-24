خمن من يكون هذا الطفل الذي في الصورة أصبح نجم لامع وضمن قائمة أكثر 50 رجل لديه شعبية في العالم.!!

الطفل الذي يظهر في الصورة هو النجم الهندي الشهير شاروخان، الذي يعد أحد أبرز نجوم السينما الهندية.

ولد الممثل الهندي الشهير شاروخان في الثاني من شهر نوفمبر وذلك في عام 1965 ولذلك فهو يبلغ من العمر 56 عام وبرجه الفلكي هو برج العقرب.

هو من مواليد مدينة نيودلهي بالهند ويحمل الجنسية الهندية والديانة الإسلامية، قضى شاروخان سنواته الخمس الأولى في مدينة مالنجور وذلك في منزل جده والد والدته السيدة افتخار أحمد والذي كان يعمل كبير مهندسي الميناء.

درس شاروخان في مدرسة سانت كولومبا في وسط مدينة نيودلهي وبرع في لعب كرة القدم ورياضة الهوكي، درس بعد ذلك في كلية الإعلام جامعة هنزراج وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، كما أنه حصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري بجامعة الملة الإسلامية.

ثم اتجه نحو السينما والتليفزيون وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة والناجحة.

أصبح شاروخان ضمن قائمة أكثر خمسين رجل لديه شعبية في العالم وذلك من مجلة نيوزويك.

تزوج شاروخان من سيدة هندوسية هي غوري خان وذلك في عام 1991 ورزق منها بثلاثة أبناء، من أشهر أعماله فيلم “My Name is Khan”..