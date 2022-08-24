استوقفت إسعاد يونس طفلة مصابة بالسرطان وطلبت منها أمراً !! ردّة فعل الفنانة صدمت الوسط كله: فعلاً التواضع لله !!

قامت الإعلامية والفنانة المصرية الشهيرة إسعاد يونس على حسابها الخاص بـ"نستغرام" مقطع فيديو من لقاء خاص أجرته مع إحدى فتيات محاربات السرطان تدعى مونيكا رامي كانت تحلم بلقائها.

وخلال اللقاء ظهرت إسعاد يونس وهي تتحدث مع الفتاة مونيكا، حول أحلامها في دخول كلية الإعلام وأن تتخصص في العلاقات العامة معتبرة إسعاد يونس قدوتها في الإعلام، وعلقت الإعلامية الكبيرة على الفيديو بقولها: "أمنية مونيكا محاربة السرطان إنها تقابلني شرف ليا".

وكانت مونيكا رامي، محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة المتفوقة، قد ذكرت أنها تحلم بمقابلة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال حوارها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن إسعاد يونس قدوة لها وأنها تريد أن تكون مثلها، معقبة: "تعجبني شخصيتها"، لتفاجئها إسعاد يونس، بمداخلة هاتفية، معقبة: "هتنفعي فى الإعلام وأنا هطلع معاكي فى أول برنامج تسجليه.. وهتطلعي معايا"، عارضة عليها بمقابلتها ببرنامج "صاحبة السعادة".

وتابعت: "فخورة بيكي جداً وبوالدك وإنك قررت إنك تحبي تشوفيني لأنه تكريم ليا.. وهي نموذج رائع لقدرتها على مواجهة الحياة وإننا منتعودتش على النعم بالعكس نقاوم".