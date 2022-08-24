نقطة سوداء في تاريخها وتكره الحديث عنه.. اليكم الفيلم الوحيد الذي (تلعن) الهام شاهين نفسها بسببه منذ اكثر من 30 عاماً..!

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on» عن الفيلم الذي ندمت على تقديمه خلال مسيرتها الفنية.

وأبدت إلهام شاهين ندمها على تقديم فيلم «موت سميرة» الذي أنتج عام 1985 تناول حادث انتحار المطربة المغربية الصاعدة سميرة مليان في منزل الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وقالت: «ندمت فعلا على تقديمه، لإني بعشق بليغ حمدي وبعشق موسيقاه».

وتابعت:«هذا الفيلم بكرهه أوي، وكل ما أفتكر بحس إني عايزة أعذب نفسي، وعايزة أشتم نفسي، إني شاركت في إدانة الموسيقار بليغ حمدي قبل 30 عاما في موت سميرة مليان».

وأوضحت «إلهام»: «كانت غلطة كبيرة، إني شاركت في الفيلم، ومكانشي لازم أعمله، لمجرد إن فيه تمثيل، كان لازم أشوف وأدقق الرسالة اللي كان الفيلم بيحملها، ولافيلم كان بيدين بليغ حمدي».

واتهم الموسيقار الراحل بليغ حمدي بالتورط في حادث وفاة الفنانة الصاعدة سميرة مليان، في منزله، وهو مااضطره للسفر خارج مصر لمدة تزيد عن 6 سنوات، وتم تبرئته مع ثبوت التحقيقات أنه كان حادث انتحار لم يكن مسؤولا عنه.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين على شاشة السينما فيلم "حظر تجوال" الذي حصد 12 جائزة من مهرجان "جمعية الفيلم، وهو من إخراج أمير رمسيس.