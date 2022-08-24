صدمة تهز الوسط الفني : عمرو أديب « يطرد» ياسمين صبري ويقسم: والله ما تطلعي في برنامجي.!! (ماذا حدث)

اشتعلت مواقع التواصل بعد الحديث عن خلاف كبير بين الفنانة ياسمين صبري والإعلامي عمرو أديب.



وبحسب تناولات بعض المواقع المصرية وناشطي مواقع التواصل فقد طلبت ياسمين صبري، 4 ملايين جنية للظهور في برنامج الحكاية.وقال ناشطون إن عمرو أديب أغلق الهاتف فوراً بعد أن سمع طلبها وأقسم إنه لن يستضيفها مجدداً مستقبلاً.



ونقل موقع "صدى البلد" عن أحد أعضاء فريق إعداد برنامج “الحكاية” توضيحاً قال فيه : “عمرو مبيتصلش بحد من الفنانين عشان يطلع بالبرنامج”.



يذكر أن ظهرت الفنانة ياسمين صبري ، وهي ترتدي دبلة في يدها اليمنى؛ وذلك خلال ظهورها الفترة الأخيرة.



وعلم صدى البلد، أن هذا الخاتم هو دبلة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث ارتدته في يدها اليمنى ، وذلك لتؤكد عدم عودتها رسميا إلي أحمد أبو هشيمة.