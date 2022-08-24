سألوا سناء جميل عن سبب زواجها عرفي من عبدالله غيث.. فأجابت بكل جراة وكشفت السر الخطير

كشفت الفنانة الراحلة سناء جميل خلال برنامج ساعة صفا التي كانت تقدمه الإعلامية صفاء أبو السعود، عن علاقتها بالفنان الراحل عبد الله غيث وردها على شائعات ارتباطهم ببعضهم بزواج عرفي.

وقالت سناء جميل خلال حوارها: عبد الله غيث كان صديق حميم ليا أنا ولويس، ومجمعتنش أعمال كتيرة لأن عبد الله كان بيعرف يعمل دور الفلاح وأنا مبعرفش أعمل دور فلاحة.

وأضافت سناء جميل عن خوفها من الموت رغم قناعتها أن الموت حق: بخاف من الموت رغم قناعاتي به.

جمع بين عبد الله غيث وسناء جميل مسلسل حصاد الحب الذي عرض عام 1992، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم، سميحة أيوب، عبد الله غيث، كمال أبو رية، جمال عبد الناصر، وفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف فتحية العسال وإخراج إبراهيم الشقنقيري.

ودارت أحداث المسلسل حول أحمد عبد الفضيل رجل اجتماعي يسعى على حل مشاكل الفلاحين من خلال انشاء جمعية تعاونية، ويتحمس صديقه حمدان للفكرة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.