معجزة «القهوة والقرنفل».. كنز مذهل للتخلص من الشيب نهائيا بدون صبغة يختفي فورا حتى لو كان شعرك كلة ابيض والنتيجة ممتازة

القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب من الوصفات الجبارة التي تساهم في التخلص من الشعر الأبيض بسهولة وخلال وقت قصير، حيث أن القرنفل خاصةً يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكنها القضاء على تلك المشكلة بنتائج مضمونة، وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل متكاملة حول هذا الموضوع.

وصفة مهمة للقضاء على الشعر الشايب ولكنك تحتاج إلى بعض مكونات منها:

قرنفل. - بن القهوة من أي نوع. - زيت الزيتون. - خل التفاح. - فازلين. الطريقة أولًا ضعي المكونات في بعض الماء، ودعيها لكي تغلي، والمكونات المقصودة هي البن والقرنفل.

بعد الغليان اطفئ النار، ثم أضيفي الفازلين وخل التفاح.

ضعي الخليط على شعرك كله، وانتظر حوالي ساعتين ونصف، حتى تتأكدي أن الخل والقرنقل قد أديا الدور في إعادة اللون للشعر. فوائد القرنفل للشعر الشايب القرنفل له دور كبير في الشعر الشايب بدءًا من بصيلاته وصولًا للشعرة وحصولها على التغذية اللازمة.

كما يحسن من حالة فروة الرأس وحالتها الصحية.ويجعلها أقوى وأكثر قابلية لتحمل الظروف التي توضع فيها.

القرنفل من المكونات الممتازة في تطويل الشعر. يعيد للشعر اللون، وكذلك يجعله شابا دائمًا وكذلك يحافظ القرنفل على الشعر ويمنع تساقطه.

يزيل القشرة تمامًا وينظف فروة الرأس منها، كما يجعله خصلة الشعر تبرق وتظهر في أحسن أحوالها.

يتخلص من تلف الشعر ويحسن حالته الصحية.

يحفز خلايا الشعر على إنتاج اللون الخاص بها وعدم التوقف عن إنتاجه.

حينما يتم وضعه في الصبغات الخاصة بالشعر فإنه يجعل اللون يصبح أقوى وأكثر إشراقة.

بالتالي نعرف أن القرنفل من المكونات الأساسية التي تساهم في استعادة الشعر اللون الطبيعي له. اسباب ظهور الشيب في الشعر الشعر الأبيض مرتبط لدينا ذهنيا بفكره كبر السن، ولكن أصبح شباب في العشرينات وبداياتها يجدون في رؤوسهم شعر أبيض فبالتأكيد هناك أسباب أخرى مختلفة، منها ما يلي:

تناول المنبهات والكافيين بكثرة.

الإقبال على الطعام السريع وترك الطعام المنزلي.

وجود نقص في بعض الفيتامينات والعناصر خاصةً بي 12 والنحاس.

معيشة المرء تحت ضغط تسبب شيب الشعر.

التدخين كذلك يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وبسرعة.

إن كنت حاولت التخلص من شعر الوجه عبر جلسات الليزر فإن هذا من الأسباب التي تساهم في تسريع ظهور شيب الشعر.