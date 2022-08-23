علامـات قيـام الساعه تظهر : طفـل رضيع يصعق الكـل ويجعلهم مذهولون ويفضح خيانة أمـه بعـد ولادته مباشرةً .. لـن تصـدقوا ماحـدث .!! (التفاصيل صادمة للغاية)

اكتشفت أم لأربعة أطفال أن زوجها قد خانها مع صديقتها المقربة بعد أن أنجبت صديقتها مولودة جديدة تحمل نفس وحمة ابنها.



وشاركت المرأة التي تدعى هيلي قصتها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وقالت إن صديقتها طلبت منها حضور عملية إنجابها لمولودتها، وقبلت الدعوة بكل سرور، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

لكنها هيلي تعرضت لصدمة بعد بضعة أيام، عندما كانت تساعد في تغيير حفاض الطفلة، ولاحظت وجود وحمتين وراثيتين موجودتين لدى ابنها أيضًا، حيث ورثهما عن زوجها، وعندما واجهت صديقتها بالأمر، اعترفت أنها أقامت علاقة مع زوجها.



وقالت هيلي على تيك توك “عندما كانت في المخاض، اتصلت بي وأخذتها إلى المستشفى. كنت معها خطوة بخطوة وأعطيت الطفلة حمامها الأول، لقد كانت تجربة جميلة، لن أنساها أبدًا. كنت سعيدة لكوني جزءًا منها”.

وحمة وراثية

وأضافت هيلي “لسوء الحظ، بعد ثلاثة أيام رأيت الوحمة الوراثية، التي أعرفها جيدًا لأن ابني الأكبر مصاب بها، إنها قطعة إضافية من الغضروف تنمو خارج الرقبة لذلك يبدو وكأنه نسخة صغيرة من فرانكشتاين”.



وقالت هيلي إنها لاحظت ما أسمته “نتوءات البولينج” على عنق الطفلة أثناء تغيير حفاضها، وكانت موجودة لدى العديد من أطفالها الآخرين

أيضًا، لذلك كانت تعرف بالضبط أن الطفلة كانت من زوجها في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق، قالت هيلي إن صديقتها المقربة اعترفت بهذه العلاقة.