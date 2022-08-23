ما فعلتهُ النجمة نانسي عجرم بعد سماعها أذان العشاء وهـي تغنّي على المسرح.. صـدم وفاجأ كل جمهورها ولم يتوقعة أحد.!!

ما زال الجميع يستذكر مفاجأة النجمة اللبنانية نانسي عجرم لجمهورها في الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرا بمناسبة ختام مهرجان ‏‏ميدل بيست في المملكة العربية السعودية عبر تقديم أغنيتين فقط ومغادرة المسرح بعدها فوراً.

ففي الحفل الكبير أشعلت نانسي حماسة الجمهور خلال تقديمها أغنيتين فقط هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، قبل أن تغادر الحفل فجأة، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى الجمهور الذي تساءل عن السبب.

ووقتها قامت نانسي عبر حسابها في موقع "تويتر" بإعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت عن الموعد المحدّد لصعودها الى المسرح، حيث كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغانٍ.

وأوضحت التغريدة أن نانسي غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراماً لرفع أذان العشاء حسب توقيت السعودية، ولأنها تأخرت عن موعد تقديم فقرتها فاحتراماً للتنظيم والنجوم المشاركين.

هذا وكانت قد شاركت النجمة اللبنانية متابعيها بصور من كواليس فعاليات المهرجان، وعلَّقت عليها بالقول: "قصتي مع الجمهور بالسعودية، حياة وفرح ونجاح".