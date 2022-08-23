وسامته الخيالية قهرت أبو هشيمة.. لن تصدق من كان زوج الفنان ياسمين صبري قبل الشهرة - صور

يدعى زوج الفنانة ياسمين صبري الأول قبل دخولها المجال الفني محمد وكان يعمل كطبيب في إحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية، كما ويعد صاحب لأكبر المستشفيات في المدينة نفسها.

ووفقاً لمصادر إعلامية فإن الزوج كان متزوجا ولديه أولاد وتزوجت به ياسمين سرًا حتى لا تعلم زوجته الأولى بالأمر.

الزواج تم عام 2012 ميلادي قبل دخولها المجال الفني لكن هذا الزواج انتهى بالطلاق بعد مرور 5 سنوات من زواجها.

كانت الفنانة قد تعرفت على زوها الأول أثناء تواجدها في المستشفى حيث كان يعمل والدها هناك وطلب يدها للزواج فوافقت على الفور بالرغم من وجود فارق السن بينهما.

ياسمين صبري فنانة وممثلة تحمل الجنسية المصرية، من مواليد مدينة الإسكندرية بتاريخ 21 من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1988 ميلادي.

تحصّلت الفنانة ياسمين صبري على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام تخصص الصحافة والعلاقات العامة.