أجمل من ياسمين صبري بكثير .. لن تصدّق من هي زوجة محمد إمام الشقراء.. كأنها روسية- صورة

اعتاد الفنان المصري الشاب محمد إمام على عدم زوجته معه في الحفلات والمناسبات الفنية التي يحضرها.

ومن النادر جداً أن تظهر حتى بصور خاصة عبر حساباته الشخصية إذ يصرّ النجم المصري على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام.

لكن هذه المرة حرص النجم محمد إمام على اصطحاب زوجته نوران طلعت، في العرض الخاص لفيلمه الجديد "عمهم" في ظهور نادر لها على الإعلام.

ولفتت الزوجة الشابة الأنظار بأناقتها وجمالها وملامحها الهادئة، وبدت في غاية الحماس إلى جانب زوجها.

وزوجة الفنان محمد إمام هي "نوران طلعت" فتاة من خارج الوسط الفني، وتبلغ من العمر 29 عاما ويظنها البعض روسية إلا أنها ليست كذلك.

وتمارس العمل الخيري بصفة مستمرة، إذ شاركت في العديد من المشاريع الخيرية والزيارات الميدانية للمستشفيات كما جاء في الأخبار التي تحدثت عنها.

وعلى غير ماهو متعارف عليه ليست ابنة الفريق صدقي صبحي أو تربطها صلة قرابة برجل الأعمال إيهاب طلعت كما قيل خلال الفترة الماضية، إنما هي ابنة مهندس استشاري يدعى إيهاب طلعت، وتوفي منذ 15 عاما.

تفضل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والمصورين، لذا لا تظهر كثيرا برفقة محمد إمام في المناسبات وتمت خطوبتهما عام 2015.