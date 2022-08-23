لن تصدّق من هو نجل الفنانة هيدي كرم الذي أحرقت وسامته الجميع.. أوسم من حسين فهمي بمليون مرة !! - صورة

صدمت الفنانة هيدي كرم جمهورها في أحدث ظهور لها رفقة ابنها وذلك من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

الفنانة هيدي كرم نشرت صورة تجمعها مع ابنها نديم منصور، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: الأول والوحيد.. حبي الأول والأخير، أكبر إنجازاتي، أعظم نعمة من الله" ما دفع الفنانين للإشارة بوسامته ومقارنة جمال عيونه بكبار الفنانين.

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة هيدي كرم حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، كان آخرها مسلسل الاختيار الموسم الثالث بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، أحمد السقا، إيمان العاصي، ومحمد رياض، صبري فواز ومن إخراج بيتر ميمي.

رًً، وعبرت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها للمشاركة في العمل، إذ قالت: شرف كبير ليا مشاركتي في عمل وطني كبير وعظيم، الاختيار يؤرخ لأيام مصيرية عاشتها مصر، وانتصرت فيها على قوى الشر والظلام بإرادة وعزيمة من حديد. مشاركة هيدي كرم في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.

كما شاركت الفنانة هيدي كرم في فيلم يحمل اسم البعض لا يذهب للمأذون مرتين كـ ضيفة شرف، بالتعاون مع مجموعة من أبرز الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، ومن تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي.