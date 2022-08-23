أية في الحسن والجمال ،، زوجة حسن الشافعي تسلب الأنظار في ظهور مفاجئ وجذاب لن تصدقوا كيف بدت واذهلت الجميع بجمالها الرباني المبهر !!

على مدى 9 سنوات زواج، ظل الموزع الموسيقي حسن الشافعي في أغلبها يتجنب نشر أي صورة له برفقة زوجته عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولكنه تخلى عن هذا الحذر في الأعوام الثلاثة الماضية فقط حيث اعتاد نشر صورة لهما بمناسبة يوم ميلادها.

حيث احتفل حسن بيوم ميلاد زوجته اللبنانية زينة نطوط، وذلك بنشر صورة تجمعهما وعلق عليها برسالة قال فيها: "يوم ميلاد سعيد لزوجتي، أعز أصدقائي أشكرك على إضافة دفقة من الألوان إلى حياتي، أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الموسيقى.. شكرًا لكونك أنت".

ويذكر أن حسن تزوج من زينة في شهر مارس من العام 2013 وأحيا الحفل النجم محمد حماقي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وخاصة في المجال الموسيقي ومنهم أنغام، أصالة، شيرين، نانسي عجرم، أحلام، هيفاء وهبي، حسام حبيب، رامي صبري، أحمد فهمي، رامي جمال، توما، أمير طعيمة، محمد عاطف.

ورزق الموزع الموسيقي حسن الشافعي بمولودة جديدة وأطلق عليها اسم "عليا"، تيمنا بالمطربة التونسية الكبيرة "عليا" ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستقرام صورة ممسكاً بيد طفلته.