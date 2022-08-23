رجيم سحري.. وفاء عامر حرّمت على نفسها هذا النوع من الطعام فخسّت 15 كيلو خلال أسابيع!! نأكله كل يوم.. لن تصدق ماهو؟؟

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة مؤثرة لوالدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت وفاء عامر صورة لها برفقة والدتها و علقت قائلة : يا وش الملايكة يا قلب الزهور ، يا قلب الخير في عايش ووش كلة نور، صباح الاماني و احلي الأغاني يا اغلي ما في زماني يا اجود العطور .

كما تصدرت ​وفاء عامر التريند بعد كشفها​ عن جوانب من حياتها الشخصية خلال حلولها ضيفة في برنامج "الستات" على شاشة النهار.

وفي ظل حديثها عن الزواج وعن العلاقة بين المرأة وزوجها قالت عامر انها توافق على الطلاق في حالة البخل والادمان واهانة الرجل لزوجته، اما في حال خيانة الرجل لزوجته فعليها ان تسامحه.

وفي وقت سابق ظهرت الفنانة وفاء عامر في أحد المؤتمرات الصحفية؛ وقد ارتدت فستاناً باللون الوردي، وفقدت الكثير من وزنها، مما بدا واضحاً عليها.

ويبدو أن وفاء قررت استعادة رشاقتها القديمة؛ تمهيداً لعودتها السينمائية والفنية.

من جانبها أكدت وفاء في تصريحات خاصة للجميلة، أنها فقدت بالفعل عدداً من الكيلوجرامات في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن اتبعت نظاماً غذائياً صحياً، إلى جانب مواظبتها على ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية في الفترة الأخيرة.

وعن الحمية التي اتبعتها تقول وفاء إنها قامت بتقليل كميات الطعام التي تتناولها في كل وجبة لكنها لم تحرم نفسها من الأكل، وفي الوقت نفسه حرمت تناول الأغذية التي تحتوي على سعرات عالية

، وأشارت إلى أنها تعشق الطعام بكل أصنافه، لكنها اضطرت لاتباع هذه الحمية حتى يصبح شكلها مناسباً لعدد أكبر من الأدوار التي تقدمها، ففنها أهم لديها من أي مغريات في الحياة بحسب تعبيرها.

قديماً كانت وفاء تظهر بوزن زائد وهذا كان يبدو على وجهها وجسمها الممتلىء ربما لأسباب مهنية اضطرتها لزيادة وزنها.

لكنها بعد فترة قررت التخلص من هذا الوزن حيث اتبعت نظاماً غذائياً صحياً، إلى جانب مواظبتها على ممارسة الرياضة بشكل يومي، ونجحت في تخفيض وزنها من 80 كيلو إلى 65 كيلو.