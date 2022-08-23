مصطفى فهمي طلقك بسبب علاقتك مع طبيب الخاص؟ ياسمين عز تحرج فاتن موسى ورد الأخيرة صادم !

حلت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في وقت سابق ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر وتحدثت عن كواليس طلاقها من النجم مصطفى فهمي.

وفندت الإعلامية فاتن موسى كل ما وصفته بادعاءات زوجها السابق النجم مصطفى فهمي لتطليقها غيابيا، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية للطلاق تكمن في عدة نقاط منها حرصه الشديد على المال ورفضه منحها فرصة الإنجاب، كما رفض عودتها للعمل، وماطل في منحها الجنسية المصرية، كما تأخر كثيرا في توثيق عقد الشقة باسمها.

وردا على سؤال الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة Mbc مصر حول هل غضب مصطفى فهمي من طبيب الأسنان الخاص بها، ورفضه السفر معها إلى لبنان بسبب هذه المشكلة، رفضت فاتن موسى كشف تفاصيل الخلاف وقالت إن هناك طرف ثالث في الموضوع ولا يجب الحديث عنه.

واستطردت فاتن موسى: لا تستحق هذه القصة أن نتعرض لها فهي بسيطة وتافهة، وتدخل تحت نطاق الغيرة، ولا نصفها بـ خناقة بل غيرة.

وأبدت فاتن موسى غضبها من حديث مصطفى فهمي عن أن أسباب الطلاق لا تتحكي ولا تتقال، وقالت إن ذلك يعد تلميحا للتشكيك في سلوكها.

أما عن قصة غيرة مصطفى فهمي من طبيب الأسنان قالت فاتن موسى: هذه أمور طبيعية.. ومصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية، أنا كنت بصور معجباته طول الوقت بينما كانت غيرته عليها غيرة تملك، كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش.

تابعت قائلة: كان في مشاكل يومية بقالها سنة ونص بسبب عدم تنفيذه وعوده إلى اتفقنا عليها، من أول ماتخطبنا لحد ما اتجوزنا، مصطفى فهمي بيقول أن أنا طماعة ومادية، أول وعد هو الأمومة وإنجاب الأطفال، وخلف وعده زي ما خلف وعود كثيرة.

كشف نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عن أكثر صفة تعجبه في المرأة.كشف نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عن أكثر صفة تعجبه في المرأة.

وأجاب الفرعون المصري: "إن أكثر صفة تعجبه في المرأة هي أن تترك مساحة شخصية للرجل في حياتها وألا تحاصره بسبب أن هذا الأمر يعطيه مجال كي يبدع أكثر".

أما عن تعامل زوجته مع المعجبات أكد محمد صلاح أن زوجته متفهمة للغاية لهذا الأمر وأن لديه أصدقاء وصديقات، وأنها اعتادت على أسلوب الحياة في انجلترا وساعدها في ذلك التعامل باللغة الإنجليزية.

وتطرق صلاح للحديث عن ابنته مشيرا إلى أنها تتأقلم جيدا مع حياتها في انجلترا وتتحدث الانجليزية بطلاقة وأحيانا تسخر من لكنته وتشبهها بلكنة المصريين عند التحدث بالانجليزية لافتا إلى أن شخصيتها قوية للغاية وأن زوجته تعتني بها جيدا.

أما من ناحية واجبات الأبوة قال محمد صلاح أنه يحاول القيام بواجباته تجاه بناته وهو الأب الحنون الهاديء الذي يقضي الكثير من الوقت في المنزل.