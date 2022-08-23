اخيراً .. الكشف عن محتوى المكالمة السرية التي حدثت بين شيخ الازهر ومحمد صلاح..!

تصدر اللاعب المصري محمد صلاح محركات البحث بعد أن قاد فريق ليفربول يوم أمس الاول الى التتويج بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وفي إطار الاهتمام بهذا النجم المتألق نعيد تسليط الضوء على محادثة جرت بين صلاح وبين شيخ الأزهر قبل أشهر.

وحينها تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من صلاح ورحب الطيب باتصال صلاح، واصفا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، وقدم له عدة وصايا: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء".

وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق أبو مكة وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح الدكتور الطيب بالتمسك بالوصايا، وأنه سيجتهد دائما ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

وقالت مصادر إن صلاح اتصل بشيخ الأزهر من أجل التنسيق حول بناء معهد ديني في قريته بنجريج في مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية.