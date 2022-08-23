تحوّل من مؤذن لمطرب وشقيقته توفيت أثناء غنائه على المسرح.. اليكم حكاية نجم برنامج (ذا فويس) الذي نال اعجاب شيرين وكاظم لساهر.. لن تصدقوا من يكون!

حل الفنان السوري عبود برمدا نجم ذا فويس كيدز ضيفا على برنامج "شو القصة" مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات وكشف كواليس صادمة عن حياته الشخصية.

وقال الفنان السوري عبود برمدا إن ارتباط اسمه باسم شقيقته شهد برمدا، ألحق به ظلما على الصعيد الفني، وأن لا وجود لنقاط مشتركة بين لونه الغنائي ونمط أغاني شقيقته، التي اختارت نمط القدود والطرب الأصيل، بينما فضل هو اختيار نمط أغاني الدبكة والبوب

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وقال إنه يفضل الاعتماد على نفسه وخلق هوية خاصة به وطابع يميزه، مع تفكيره في بداياته بتسمية نفسه عبود فقط دون اسم العائلة تفاديا لاتهامه باستغلال اسم شقيقته التي سبقته في طريق الفن والشهرة.

وأكد برمدا على العلاقة المميزة التي تجمعه بشهد على الصعيد الشخصي فهي أم حقيقية حسب تصريحه، كما أن عبود وشقيقته على قطيعة مع عدد من أفراد العائلة منذ دخولها للوسط الفني؛ فذلك لا يناسبهم، لكنه وشقيقته يحافظان على العائلة بطريقة صحيحة من خلال ما يقدمان من أعمال وصفها بالمشرّفة.

وكشف برمدا خلال استضافته في برنامج ”شو القصة“ على قناة ”لنا“ عن عمله كمؤذن جامع خلال فترة مراهقته واعتناقه بعض الأفكار المغلوطة حول تحريم الفن والموسيقى، وذلك بسبب أحد الشيوخ المحرضين له على شقيقته بعد احترافها الغناء وشهرتها.

، فتحوّل إلى شاب مراهق متشدد دينيا، مع اعتبار بعض تصرفات عائلته كفرا، إلا أن والده تدخل كي يخرج من تلك الحالة، وبحسب برمدا فعلاقته بالله جميلة وهو راضٍ عن نفسه وعما يقدم.

وتحدث عن رضاه التام عن مسيرته الفنية منذ مشاركته في برنامج ”ذا فويس“ عام ٢٠١٦ إلى الآن، إذ شارك في عدد من المهرجات وأطلق نحو ٥ أغنيات و٣ كليبات، مع تمكنه من التعاقد مع شركة إنتاج ضخمة.

وكشف عن أسوأ مراحل حياته وهي مرحلة وفاة شقيقته الصغيرة ”إيمان“ عن عمر ناهز الـ ١٣ عاما، خلال فترة تواجده في برنامج ”ذا فويس“، حيث توفيت أثناء غنائه على المسرح.