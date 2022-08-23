لن تستطيع التعرف عليها.. نجمة المسلسل الشهير(جميل وهناء) تفجع قلوب الجمهور بملامحها وشكلها بعد غياب سنوات.. التجاعيد تملأ وجهها.!! (صورة)

صدمت نجمة مسلسل جميل وهناء، رباب كنعان، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وكان مسلسل يوميات جميل وهناء مرتبة متقدمة في قائمة مسلسلات الكوميديا السورية لتوافر كل عوامل النجاح فيه من القصة إلى تمثيل أبطاله المميز.

مسلسل جميل وهناء

وبمجرد تداول صورة نجمة مسلسل جميل وهناء انهالت التعليقات التي عبرت عن دهشة أصحابها بإطلالة رباب كنعان ومن بين هذه التعليقات: "العمر بيجري"،

"معقول هذه هي هي الملامح تبدلت"، "لسة جميلة زي ما هي"، "مشان الله اخر اشي حضرتلها ياه جميل و هنا من وقتها فكرتها معتزله ولا ميته"

حقق مسلسل يوميات جميل وهناء نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وتعلق الجمهور بأبطاله وقصت المسلسل والمواقف الكوميدية بين جميل وهناء وبعد مرور 24 سنة على عرض المسلسل دعونا نرى كيف أصبح أبطاله.

وشارك في المسلسل نخبة من النجوم بينهم النجم السوري المعروف أيمن زيدان وله العديد من الأعمال قبل جميل وهناء لكن شخصية جميل تعتبر علامة مميزة في مشواره الفني وكان عمره 41 عام والأن يبلغ من العمر 56 عام واخر أعماله مسلسل خريف العشاق.

بطلة العمل كانت نورمان أسعد، وهي من قامت بدور هناء والتي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال المسلسل والتي تزوجت بعد نهاية الجزء الأول من الفنان أيمن زيدان لكن الزواج لم يستمر طويلًا نفصال

وبعد نهاية الجزء الثاني عاودا الزاواج في عام 2000 وأنجبا طفلة واحده فقط ومن ثم تم الإنفصال عام 2003 ومن ثم أعلنت نورمان أسعد إعتزال العمل الفني عام 2007 حتى تتفرغ لحياتها الأسرية.

أول ظهر لرباب كنعان بعد الاعتزال

كانت رباب كنعان أعلنت اعتزالها وابتعادها عن المجال الفني بشكل كامل وكتبت كنعان عبر حسابها الشخصي: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي"، فيما طالبت التعليقات بشكل كبير بعودتها عن هذا القرار.

الفنانة رباب كنعان بدأت مسيرتها الفنية سنة 1990 وحُفرت في ذاكرة المشاهدين في عدة أعمال أبرزها: جميل وهناء والفصول الأربعة وغيرها الكثير.