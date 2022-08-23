هل تذكرون الطفلة (بديعة) التي كشفت رية وسكينة في مسلسلهم الشهير.. لن تصدقوا كيف اصبحت اليوم بعد مرور هذه السنوات.. تغيرت كثيراً واصبحت في غاية الجمال..!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من حفل الممثلة المصرية زفاف ​نوران جاد​ المعروفة بدور بديعة الطفلة في المسلسل الشهير ​ريا وسكينة​ طفلة.

حيث خطفت نوران الأنظار بعد 16 عاماً على عرضه، بتغير ملامحها ونضوجها، كما بجمال إطلالاتها في الحفل، فارتدت فستاناً أبيض منفوشاً، متدلية منه سلاسل على اليدين، مع طرحة طويلة وتاج على الرأس، وترك المتابعين تعليقات مشيدة بنوران ومهنئة لها.

الجدير بالذكر ان نوران إحتفلت بعقد قرانها على طبيب مصري في أحد الفنادق في القاهرة العام الماضي، وحضر الزفاف عدد من الفنانين مثل وفاء عامر، كما أحيا الجفل الفنانين تامر حسني ومحمود عسيلي.