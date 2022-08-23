هل تخيلتم كم تبلغ ثروة اللاعب محمد صلاح الحقيقية.. رقم صادم لن يخطر على بالك!

نجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، مؤخراً في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

راتب صلاح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري واحدا من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، والأعلى دخلا في الدوري الممتاز، متفوقا على الأجر الذي يتلقاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومنذ عام 2012، ومحمد صلاح يتألق بين الملاعب الأوروبية حيث بدأ مشواره في سويسرا مع بازل مرورا بفرق تشيلسي وفيورنتينا وروما، وصولا إلى ليفربول.

وحقق صلاح العديد من الأرقام الاستثنائية والبطولات المختلفة، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية قررت تسليط الضوء على جانب آخر من حياة صلاح يتعلق بثروته المالية.

كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟ وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ثروة محمد صلاح في الوقت الحالي تبلغ 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في جميع أنحاء العالم، التي يأتي في صدارتها كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، بدخل يبلغ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الثاني يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتقاضى 960 ألفا في الأسبوع، من باريس سان جرمان أيضا، ليلحقه بالمركز الثالث زميله بالنادي الفرنسي، نيمار، براتب 606 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وفي المركز الرابع صلاح، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ومانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بدخل 385 ألف جنيه في الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من أين تأتي أموال الرعاية؟ وحاولت "ميرور" في تقريرها تفسير الكيفية التي تجعل صلاح يحصل على 11.7 مليون حنيه إسترليني سنويا، وهي عائدات أموال الرعاية.

ويرتبط صلاح بعقود رعاية مع شركات "أديداس" الألمانية للمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون" وشركة النقل الأمريكية "أوبر" وشركة الإلكترونيات "أوبو" التي تنتج الهواتف النقالة.

بالإضافة لذلك، يمتلك صلاح 27 مليون متابع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" و"تويتر" و"فيسبوك".

ونتيجة لهذا العدد الكبير من المتابعين للدولي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أي منشور له يحصل مقابله على أموال من الشركات المالكة لهذه المواقع.