(ماكنتش عايزه يفضحوني)دخلت غرفة سهير رمزي فأكتشفت الصدمة.. الكاميرات تضبط إلهام شاهين مع طليقها بعد انفصال 20 سنة.!! (صورة)

مؤخراً تسيدت الفنانة إلهام شاهين المشهد الفني وباتت الحاضر الأبرز والمتحدث الأهم في مختلف الفعاليات والمهرجانات الفنية.

وخلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي عقد في وقت سابق من هذا العام، كان شاهين أحد أبرز المتحدثين به.

وفجرت الفنانة إلهام شاهين، مفاجأة، بأنها زارت طبيبا نفسيا في فرنسا بدلًا من مصر بسبب خوفها من نظرة المجتمع قائلة: «رحت لدكتور نفسي في فرنسا علشان اتكسفت أروح في مصر علشان ميفضحونيش».

كما تصدرت الفنانة إلهام شاهين، المشهد ومحرك البحث جوجل، خلال حضورها ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الدورة الـ37، بصحبة زوجها السابق المنتج عادل حسنى للمشاركة بالندوة، بعد انفصال دام لأكثر من 20 عاما، بعد زواج دام لمدة 5 سنوات.

وفقا لتصريحات للفنانة إلهام شاهين، عن سبب الانفصال، قالت: «المشاكل بيننا بدأت عندما علمت أنه يكذب وقام بترك وظيفته لكي يعمل كمنتج فني، وفي نفس الوقت كان يريد مني أن أترك التمثيل».

تزوجت الفنانة إلهام شاهين، من المنتج عادل حسني، عام 1990، حيث كان يكبرها بـ25 عاما، وتزوج منها قبل أن يضع بصمته في عالم الإنتاج السينمائي، وكان يعمل من قبل في المجال السياحي، وانفصلا نتيجة خلاف بينهما حسبما صرحت به إلهام شاهين.