لميس الحديدي: ليه عمرو دياب مبيصرفش على بنته؟ رد شيرين رضا على السؤال المحرج صدم الجمهور !

فاجأت الاعلامية لميس الحديدي الفنانة شيرين رضا في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون" بسؤال محرج.

وسألت الاعلامية لميس الحديدي الفنانة شيرين رضا "الناس قالوا عمرو دياب مش قادر يصرف على بنته؟.

رضا أكدت أنها هي وعمرو دياب قادران ماديا على الإنفاق على ابنتهما نور، لكنهما يفضلان أن تعتمد على نفسها، وأن تعمل لجلب المال وتحمّل نفقاتها الخاصة.

ودعت رضا الجميع إلى تعويد أبنائهم على العمل والكفاح والاعتماد على النفس، مشيرة إلى أنها مارست العمل وجمعت المال، وكذلك والدها كافح بنفسه.

وأوضحت الفنانة المصرية إن فلوس الآباء ستؤول حتما في النهاية إلى أبنائهم، لكنهم لن يعرفوا قيمة المال إلا إذا عانوا لأجل الحصول عليه، كما أن الآباء يفتخروا عادة بكافح أبنائهم واعتمادهم على نفسهم.

وخلال اللقاء هاجمت رضا، المتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، وتسألت قائلة: "عايزة أقول للناس اللي بيقولوا لها شكلك وحش وعاملة كده ليه؟ هما شكلهم عامل إزاي".

وهددت قائلا إنها أكبر متنمرة في الدنيا وأن من سيتنمر على ابنتها "ستأكلهم"، على حد تعبيرها، لأنها أم، وتابعت: "قبل ما تتنمر على حد شوف إنك لازم تبقى أحسن منه، والسوشيال ميديا بقت مؤذية".