طلب المخرج من نعيمه عاكف أن لاتصوم في شهر رمضان لتصوير هذا المشهد. فقصفت جبهته برد صادم غير متوقع !!

نعيمه عاكف ممثله مصريه مشهوره ولاعبة سيرك ولدت في طنطا محافظة العربية وهي من مواليد 7 اكتوبر 1929، وابتدت مشوارها مع الفن فى السيرك قبل أن تنتقل للتمثيل.

كانت نعيمة عاكف محبة لشهر رمضان بكل تفاصيله، حتى أنها حرصت على صيامه كاملًا منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وذلك بتشجيع من والدها حيث كان يكافيء كل بناته على صيام الشهر الكريم بعشرين قرشًا.

ومن المواقف البارزة لـ نعيمة عاكف في شهر رمضان والتي ذكرتها في أحد لقاءاتها أنها كانت قد تعاقدت على تصوير فيلم سينمائي وتزامن التصوير مع حلول شهر رمضان،.

فطلب منها المخرج ألا تصوم في أيام التصوير حتى تكون قادرة على المجهود الكبير المطلوب منها، خاصة أن به مشاهد استعراضية،.

فرفضت نعيمة بشدة حتى أنها طالبت بالغائه وأجلت التصوير حتى لا تفطر فى نهار رمضان، كما كانت تحرص في ليالي رمضان على زيارة مساجد أولياء الله الصالحين.

وكانت نعيمة أيضًا تبتعد تمامًا خلال شهر رمضان عن الأضواء والكاميرات والسهرات، وكانت تحب أن تقضي هذا الوقت في الصلاة وقراءة القرآن، وحين نشر لها أحد الصحفيين صورة لها وهي على سجادة الصلاة رفضت وأخبرته أنها لا تتاجر بعلاقتها مع ربها وأنه شيء خاص بها، فيما كانت تخصص وقتًا كبيرًا من يومها للمطبخ وكان معروف عنها أنها طباخة ماهرة.