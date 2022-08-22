خدعتنا جميعاً.. أيقونة الجمال والرقة نانسي عجرم شكلها وحدة تاني خالص بدون فيلتر ولا مكياج!!

انتشرت صورة للنجمة اللبنانية، نانسي عجرم، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب وأيضا بلا مكياج.

الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

وتباينت ردود الأفعال سلبًا وإيجابًا على الصورة المتداولة للنجمة بدون فلتر، فبعض التعليقات جاءت مؤيدة لجمالها الطبيعي الطاغي بالرغم من الفلاتر والفوتوشوب. بينما رأت الكثير من التعليقات أن المغالاة في الفلاتر والفوتوشوب هو مجرد خداع.

ويشار إلى أن بعض لايكات الإعجاب فيها تعبير احترام وتقدير لبساطتها وجرأتها وثقتها بنفسها، فليست كل فنانة لديها الجرأة والثقة بنفسها بدليل ندرة ظهور وإطلالة الفنانات في الصباح الباكر بإحدى صورهن الطبيعية على جمهورهن.\