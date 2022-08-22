أوسم من والده بألف مرة.. لن تصدق من هو النجم الشهير نجل محمد رياض الذي صدم الجميع بوسامته؟!

انطلق الفنان عمر محمد رياض في تجربته الأولى في حكاية «أوضة وصالة» بمسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، والذي عرض على قناة ON.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد شاركت حينها صورة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، لنجلها عمر محمد رياض، في أول ظهور له وهنئته على تجربته الفنية الأولى.

ونشرت رانيا محمود ياسين لقطة لابنها من المسلسل وكتبت: «ربنا يحميك ياحبيبي».

وعبر المتابعون ورواد السوشيال ميديا، عن إعجابهم بدور عمر رياض، مؤكدين أنه نسخة طبق الأصل من والده الفنان محمد رياض.

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة المتألقة رانيا محمود ياسين عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين وذكرياته قبل دخولها مجال الفن وزواجها من الفنان محمد رياض

وقالت الفنانة المتألقة رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، والذي يُذاع على فضائية «أون إي» إن الفنان محمود ياسين كان يساعدها كثيرًا في حل واجابتها المدرسية وبالأخص اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أنه حدث خلاف كبير بينها وبين والدها لرغبتها في دخول مجال الفن، موضحة: «أكبر خناقة اتخنقتها مع والدي بسبب رغبتي في التمثيل لكنه مارضيش يكسر بخطري، هو كان عايز أخلص دراستي وأخد الشهادة وبعدين أكمل دراستي في المسرح او الدراما».