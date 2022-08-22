شبابها المزعوم هو خدعة الفلتر .. صورة للفنانة نادية الجندي كما لم تراها من قبل!!.. لن تصدق ماستراه عيناك!!

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة صادمة لنادية الجندي بدون مكياج والتجاعيد تغزو وجهها حيث بدتت مختلفة تماما بعكس الصور التي تنشرها مؤخرا على السوشيال ميديا.

وكانت الصورة من حور الفنانة نادية الجنديلجنازة المنتجة نهاد رمزي زوجة المنتج والموزع محمد حسن رمزي.

وكان ظهور نادية خلال الجنازة بدون مكياج، هذا الظهور لفت انتباه الكثير بأن علامات التقدم في العمر أصبحت ظاهرة بشكل واضح، مما جعل البعض يذهب بأن حتى عمليات الشد لن تفلح معها.

وبمقارنة هذه الصورة مع اخر صور نشرت للفنانة يتضح بأن الفنانة قد خضعت لعمليات شد وتجميل استعادت لبشرتها شبابها وتوهجها حيث أن الجميع يسألها في الاونة الأخيرة عن سر شبابها المتجدد، كما رجح أخرون بأنها تستخد الفلتر لأخفاء العلامات.