انت الان تتابع خبر ارتفاع عالمي لمشتقات النفط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاع الأسعار العالمية، خلال الأسبوع الثالث من آب الحالي، لمواد البنزين بشقيه والديزل والكاز.



وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 907.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من آب والذي بلغ 903.1 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.



كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 946.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من آب والذي بلغ 938.2 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.



وارتفع سعر الديزل إلى 1009 دولارات للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من آب والذي بلغ 959.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.1%.



كما ارتفع سعر الديزل إلى 1079.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من آب والذي بلغ 1027.8 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5%.



بالمقابل، انخفض سعر زيت الوقود إلى 479.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني من آب والذي بلغ 489.1 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2%.



كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر آب الحالي إلى 662.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في تموز الماضي والذي بلغ 725 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.6%.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، سعرا بلغ 96.1 دولار للبرميل مقابل 103.3 دولار في الأسبوع الثاني.