انت الان تتابع خبر تفاصيل الاستكشاف والتنقيب عن الذهب جنوب المملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتراوح نسب تراكيز الذهب بين 0.1 غرام للطن إلى 30 غراما للطن الواحد في أماكن تمعدنه بمنطقة طولها 1.5 كليو متر، وبعرض 12 مترا بمنطقة أبو خشيبة جنوبي المملكة، وفق ما قدرت دراسات الاستشعار عن بعد الذي تنفذه شركة (سولفست).



ويتوقع أن يصل الاحتياطي التجاري من الذهب بنهاية مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة بحدود 60 ألف أونصة من الذهب والذي يعد مجديا اقتصاديا، وإمكانية مضاعفة هذا الرقم عدة مرات من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين، بحسب وزارة الطاقة الثروة المعدنية.



وقال مدير مشاريع المصادر الطبيعية الجيولوجي بهجت العدوان، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سولفيست، مدتها 14 شهرا وتعد الثانية مع الشركة، وتشمل الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبو خشيبة جنوبي المملكة.وأضاف أنه في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة، وفي حال قررت الاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة معها باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.يذكر أنه في نيسان الماضي أيضا وقعت الوزارة مع شركة “تجانس لتملك وإقامة المشاريع” مذكرة تفاهم لإعداد خريطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خريطة للثروات المعدنية تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.وأوضح العدوان أن أفضل حالة شذوذ في الصخور البركانية الحامضية كانت في منطقة وادي أبو خشيبة، إذ وصلت قيم الذهب إلى 40 غراما لكل طن في تراكيز المعادن الثقيلة التي تم جمعها من رواسب الوديان، ولوحظ الذهب المرئي في تركيز المعادن الثقيلة.وأكد تواجد الذهب ضمن صخر الكوارتز البورفيري والكوارتز الفلدسبار ضمن الصخور البركانية في معقد وادي عربية.وتقع منطقة وادي أبو خشيبة على بعد 90 كيلومتر شمال شرق العقبة على بعد 4 كيلومترات شرق طريق البحر الميت العقبة بمنطقة وادي عربة.وتتجه صخور هذا النسق باتجاه شمال شرق وتمتد بحزام عرضه 2 إلى 4 كيلومترات وطوله أكثر من 70 كيلو متر.وبين مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة، أن تحديد الاحتياطي من خام الذهب في المناطق المؤملة يخضع للنشاطات التنقيبية التي ستقوم بها الشركات المهتمة بالاستثمار في الخام وتحديدا في منطقة أبو خشيبة لغايات تحديد الامتداد الأفقي والعمودي ومعرفة مصدر الخام.من جانبه، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، إلى أن التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة يرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ويستحدث فرصا للعمل في المجتمعات المحلية.وقال إن الوزارة تركز جهودها حاليا على الصناعات التحويلية لقطاع التعدين لتعظيم الفائدة من القطاع والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحيطة بهذه المشاريع خاصة وأنها مجتمعات بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع.وبينت الوزارة، أن الدراسات الجيوكيميائية كشفت عن قيم شذوذ لمعدن الذهب على الطرف الشمالي من الدرع العربي النوبي في جنوبي الأردن.وذكرت أن صخور نسق احيمر البركاني تعتبر الأوسع انتشارا في صخور معقد العربة، وتم تحديدها على أنها هدف الاستكشاف الرئيس للمعادن النفيسة في صخور الركيزة الأردنية.وتتبنى الحكومة في الاستثمار في خام الذهب آلية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم للاستكشاف ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية ومن ثم توقيع اتفاقية خاصة بموجب القوانين والتشريعات الأردنية لتطوير المشروع على المستوى التجاري.وتتميز منطقتا الحور ووادي صبرا جنوب شرق وادي أبو خشيبة بشذوذ الذهب بنسب عالية نسبيا، وتم عمل مسح جيوكيميائي شبه تفصيلي لهاتين المنطقتين.ويستخدم الذهب المعروف بقيمته الاقتصادية في الصناعات الإلكترونية وتطوير الموصلات فائقة التوصيل وفي صناعة الحلي.وكانت الوزارة قد أطلقت منصة لتسهيل إجراءات المستثمر في الثروات المعدنية، ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، لزيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة والاستغناء عن الوثائق الورقية وتقليل زمن الحصول على الخدمة.وكانت أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة 2020، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.وحددت الوزارة 12 خاما من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، منها خام الذهب.

