ليه غيّرت ديانتك عشان مراتك؟ ردّ إدوارد الجريء على إيناس الدغيدي يشعل مواقع التواصل !!

حل الفنان إدوارد، في وقت سابق ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.

وكشف الفنان إدوارد أنه غير طائفته الدينية بسبب ارتباطه بالفتاة التي كان يرغب في الزواج منها ولكنه لا يغير مبادئه، قائلا: "أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز أتجوزها وفى نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقه بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معاها".

وأوضح أن زوجته أكثر تدينا منه وتسببت في أن يقترب من الطائفة الأرثوذكسية، مضيفا: "فكرت في مستقبل ولادي أنهم لما يبقوا مع أمهم هيكونوا متدينين وأنا قربت جدا من الطائفية الأرثوذكسية ومبسوط فيها، وبروح كل أسبوع الكنيسة".

وعن استمراره في الوسط الفني بالواسطة، رد قائلا: "عمر ما الواسطة هي اللي خلتني أمثل وكنت طول عمري بانتظر التليفون يرن ويجي لى شغل، وأنا مؤمن أن الممثل شغله هو اللي هيشغله والناس اللي بتشتغل بالوسطة مش هتكمل"، مستشهدا على كلامه بتنوع المسلسلات والأفلام وكمية النجوم الذين شارك معهم مما يدل على جدارته الفنية.