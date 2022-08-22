ليه رفضت تشتغل مع السندريلا سعاد حسني؟ يحيى الفخراني يجيب دون تردد ويكشف ما حدث في الكواليس!!

كشف النجم القدير يحيى الفخرانى عن رفضه عمل فيلم مع النجمة الرحلة السندريلا سعاد حسنى.

جاء ذلك، خلال الجزء الثانى من لقائه مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة "dmc" الفضائية.

وأكد يحيى الفخرانى أن سبب رفضه العمل مع سعاد حسنى أن دوره أمام السندريلا كان سيجلب كره الجمهور له.

وأضاف قائلا: "سعاد حسنى كلمتنى بعد فيلم الأقزام قادمون، وقالتلى أنا شفت الفيلم 12 مرة، وقول لـ شريف عرفة وماهر عواد يكلمونى".

يحيى الفخرانى مع إسعاد يونس وتابع يحيى الفخرانى: "لقيت التلاتة جايبين فيلم ليا مع سعاد حسنى ورفضت المشاركة فيه، على الرغم من محاولات إقناعهم ليا، وده لأنى نجم صغير، وسعاد حسنى نجمة كبيرة، وده خطر عليا، وقولت الجمهور هيكرهنى وهيقولوا مين ده أصلا؟

وعن حصوله على جائزة مهرجان قرطاج، كأول مصرى وعربى فى ذلك الوقت، عن فيلم "خرج ولم يعد"، روى يحيى الفخرانى موقفا محرجا خلال المهرجان، قائلا: "كنت قاعد فى الأوضة يوم مهرجان قرطاج، وجالى تليفون بتقولى أنا سكرتيرة شوكراى، مكنتش اعرف مين ده، ومحمد خان قالى إنزل أكيد عايزك فى فيلم دا حد مهم جدا".

واستكمل يحيى الفخرانى: "نزلت وقالى إنى ممثل كويس وبس، بعدها طلعت قولتلهم ولا كان عايزنى فى فيلم ولا حاجة نزلتوتى على الفاضى".