لسا فاكرين الفنانة خفيفة الدم أنجيل آرام؟.. لن تصدقوا بأن هذا الشيف المصري الشهير يكون نجلها!!

واحدة من أكثر الفنانات الكوميديات المحبوبات من الجمهور والتي شاركت في أعمال من الزمن الجميل بالأبيض والأسود ثم امتد نشاطها الفني إلى سنوات قليلة قبل رحيلها عن عالمنا كانت الفنانة الجميلة أنجيل آرام.

أنجيل آرام من الفنانات المصريات ذوات الأصول الأرمنية وقد تخرجت من المعهد العالي للسينما لتدخل الوسط الفني بشكلها المميز وخفة دمها العالية وشاركت على مدى سنوات عملها

بأكثر من 100 عمل بين السينما والدراما والمسرح لترحل عن عالمنا في صمت عام 2011.

ورغم تخرجه من المعهد العالي للسينما قسم إخراج، إلا أن ابن أنجيل آرام هو واحد من الطباخين المعروفين في مصر وهو الشيف أيمن عفيفي الذي قدم عدة برامج طبخ على شاشات الفضائيات آخرها كان برنامج "مطبخ 10/10" على شاشة قناة Ten.\